Maarius Suviste: jälle algab kõik

Kui vaadata ja kuulata uudiseid, kuidas üks või teine kool õppeaastale vastu läheb, joonistub selgelt välja, et haridus- ja teadusministeerium on kevadisest puhangust miskit ikka õppinud ka.

Piltlikult öeldes desinfitseerib ministeerium oma käed. Ja laseb igal koolil, omavalitsusel ise otsustada, kuidas koolielu välja nägema hakkab. Et ei oleks üht suurt üleriigilist (üle)reguleerimist, vaid otsustataks kohapeal ise.

Sest tõesti, miks peab nii olema, et viirusevabas piirkonnas ei tohiks lapsed kooli tulla ja õpetajaga silmast silma suhelda ning koolipingis tarkusi saada. Kui üks või teine piirkond on praegu punane latern, siis seal olgugi teised reeglid, ka kooliga seoses.

Iseasi, kuidas see teadmistele, nende omandamisele ja hilisematele oskustele mõjub. Lüngad võivad ju siin ja seal jääda, kui osa lapsi on koolis, aga teised osaliselt või täielikult distantsõppel või nagu nüüd öeldakse: hübriidõppel. Ja me ju ei tea, millise jälje on jätnud kevadine distantsõpe.

Tänases lehes ütleb pikaaegne suurte kogemustega Valgamaa õpetaja Pilve Kängsepp, et läinudkevadine distantsõpe ei meeldinud talle ega õpilastele. Sest silmast silma kontakte ei olnud ja lastel oli suur suhtlemisvaegus. Lisaks kulub uue kooliaasta algul omajagu aega sellele, et kevadel õpitut korrata ja teadmisi kinnistada. Sest ega seda saanud ju kontrollida, kas õpilane tegi ise koolitööd ära või keegi teine või kui palju vanem aitas. Tõenäoliselt eriti just algklasside puhul.

Võib vast julgelt välja öelda, et tavapärast koolialgust, aga ka lasteaiaalgust ootavad ja loodavad kõik. Ning samuti tavapärast rütmi selles, mis hakkab saama pärast algust, õppeaasta keskel ja õppeaasta lõpus.

