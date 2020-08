Jaanika Käst: viiruse viis õppetundi

Suhtlemine telefoni või Zoomi vahendusel võtab rohkem energiat ja on vähema tagasisidega. Kaks Zoomi kogumeeskonna koosolekut järjest on ülejõukäiv. Planeerimise küsimus.

Iga suhtlemisvõimalus on samas võimalus tunnustada ja tunnustatud saada. Oma inimesi näha ja tunnetada. See on hea. Toeta sõnaga ja võimaluse korral teoga.

Iga ebaõnnestunud suhtlus demotiveerib ja viib tegevusi vales suunas. Püüan olla väga kohal ja mõtestada tegevused. Puhkan. Kui olen eksinud, palun vabandust.

Sõnade jõud on topeltsuur ja saame ise oma suhtlusoskust arendades luua tõhusama töömiljöö nii endale kui ka kolleegidele ja partneritele. Vahel on see isegi naljakas, kuidas info moondub või sõna mõjub, naer on terviseks. Ja hoopis hull, kui sellest midagi halba sünnib! Seega igasugune muda ja üleliigne tuleb tähelepanuta jätta, seda ei tohi tekkidagi. Tähtaegadest kinni pidamine, tegevusest teada andmine, oma töölõigu väga hästi haldamine jms on olulisem kui kunagi varem.»

Charles Darwini kuulus lause ei kehti mitte ainult looduse, vaid ka organisatsiooni juhtimise kohta: «Ellu ei jää mitte teistest tugevamad ega ka mitte kõige targemad, vaid hoopis need, kes suudavad kõige paremini toime tulla muutustega.»

Kogemus ehk õppetund number üks ongi, et kohanemine on võti. Kes suudab muutuvate oludega kiiresti kohaneda ja haarata kinni tänu kriisile avanenud võimalustest, suudab üllatada nii ennast kui kolleege. Kohanemise puhul on kõige olulisem mõista pidevat vajadust mõõdukate muudatuste järele.

Kuna juhin ka kakskeelset kooli, siis juba 13. märtsi õhtuks sai selgeks, et ajal, mil riigis on eriolukord, peab info olema ka vene keeles kättesaadav. Korraldasin tõlkimise, see on kogemus number 2.

Kodu ja kooli koostöö tegi lausa hüppe edasi ja seda lisaväärtusega: me kõik oleme üksteist rohkem tundma õppinud.

Nüüd oli vaja väga selget plaani, mida saavutada tahame, kuidas seda teha, mis on õpilaste ja vanemate vajadused. Plaan võib luhta minna ja kui sul pole plaanigi, läheb kõik luhta. Meie plaan töötas, see oli kogemus number 3.

Selgusid arvutiõpetuse kui aine õpetamise vajalikud rõhuasetused ja senised kitsaskohad, sai selgeks, et tuleb säilitada ja arendada distantsõppe suutlikkust nüüd ja edaspidi, see oli kogemus number 4.

Kriis soosib suuremat koostööd, koolimeeskonnad osalesid peaaegu 100-protsendiliselt iganädalastel Zoomi koosolekutel. Kõik kuulasid, said sõna, tahtsid olla infoväljas, hoolida ja aidata. Kodu ja kooli koostöö tegi lausa hüppe edasi ja seda lisaväärtusega: me kõik oleme üksteist rohkem tundma õppinud. Tajume paremini kui kunagi varem, kui väga üksteisest sõltume, see oli kogemus number 5.

Viiruskriis peatas elu ja ärid, elu peab aga käima ja ärid õitsema. Emad ja isad peavad saama töötada, lapsed õppida. Suhtlesime distantsõppe ajal iga nädal iga lapse ja perega, teame, et meie lapsed ei jõua kooli pääsemist ära oodata.