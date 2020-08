Karikas tuli Maidlale vaatamata ebaõnnele viimasel etapil

Teises sõidus läks juhtima Maidla, kuid paari ringiga pääses Lepik temast mööda ning lõpetas taas esimesena. «Teise sõidu ajal oli rada väga auklik ja sain oma sõitu teha: punkte oli ju vaja koguda,» kommenteeris vanemale kolleegile kolme sekundiga kaotanud Maidla. Selles sõidus tuli talle oma klassi võit Võsa ja Linke ees ning päeva kokkuvõttes Võsa ja Linke järel kolmas koht. Kolme etapi kokkuvõttes võitis Maidla klassi MX 138 punktiga Kristel Raba (118 p) ja Oliver Vippuli (112 p) ees. «Sarja kokkuvõtteks ütleksin, et need rajad meeldisid mulle ja ilmad oli head, nii et super,» lisas Maidla.