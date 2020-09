Koolirahu eesmärk on ühendada õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel. Koolirahu suunab noorte ja suurte ühist teekonda sõbralikuma ning turvalisema kooli poole. Seekordse õppeaasta Koolirahu tunnuslause on «süä om õigõ kotusõ pääl!»

Võru linnapea Anti Allase sõnul on see võrukeelne ütlemine väga kõrget lugupidamist väljendav hinnang inimese kohta, kes on suure empaatiavõimega ning teiste osas salliv ja hooliv. Selline inimene teeb endast kõik, et need, kes teda ümbritsevad, tunneksid end hästi.