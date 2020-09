Abi vajasid uppumisohus lapsed ja välismaalased

G4S vetelpäästjad päästsid uppumisohust 8 inimest, suurem osa Lõuna-Eestis. G4S Eesti Lõuna piirkonna rannavalve juht Argo Raag ütles, et mõnelgi juhul toodi veest välja välismaalastest suvitajad. «Välismaalased ei tundnud kohalikke veeolusid, näiteks seda, et jões on veevool ja järves võib järsku sügavaks minna. Samuti ei osanud nad ujuda,» rääkis ta. Üks neist juhtumitest leidis aset Emajõe, teine Elvas Verevi järve ääres.