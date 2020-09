Väiko-Kuningriik lõpeb etnodiskoga

Väiko-Kuningriigi eraldi korraldamise põhjus on suure kuningriigipäeva mastaapsus, kus noorte ja laste tegevus võib kuningriigipäeva peakorraldaja Aarne Leima sõnul kaduma minna. «Oleme proovinud teha lastele ja noortele tegevusi samal päeval,» tõdes Leima. «Seto traditsioonid ja pärand on rikkalik. Praktika on näidanud, et on tarvis Väiko-Kuningriigi päeva, mis keskendunud ainult noortele ja lastele.»