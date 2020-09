Rosmal alustatakse uut õppeaastat loovusnädalaga

Steineri õpetus käsitleb vaimsuse arendamist läbi keskendumise ja helimaailma. Lähtutakse põhimõttest, et inimene on osa kosmosest, universumist ning need mõjud, mis tulevad meile maailmaruumist on meie igapäevaelu mõjutajad. Laste puhul on pigem nii, et õpetamine lähtub eeskätt praktilistest tegevustest, vahetust kogemusest ja tehtu kogemuslikust mõtestamisest. Seetõttu on loovusnädalal ka palju praktilisi tegevusi, näiteks pillide meisterdamine ja ka nendega musitseerimine.