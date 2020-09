Balti liigas alustab neli Eesti klubi

Laupäeval võõrustab Viljandi Tapat, kellega jäid mullu Eesti meistriliigas seisud vägagi võrdseks. Põlvas lähevad mõni tund hiljem vastamisi aga 28 Eesti meistrikullast kahe peale 25 võitnud Serviti ja Kehra. Kui koduste kuldade arvestuses on põlvalased peal 14 : 11, siis Balti liigas on Kehra triumfeerinud kolmel, Serviti kahel korral. 2012. aasta võiduga on Kehra viimane Eesti meeskond, kes Balti liiga karika koju viinud.