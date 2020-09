Kanepi kool vabanes lõpuks nõukogudeaegsest hõngust

Klassides ja osaliselt ka koridorides on nüüd põrandaküte. Ümber on ehitatud hulk ruume, uuendatud elektrisüsteem. Uueks tehti ka söökla.

Igas klassis on nüüd kraanikausid. WCdesse ja arvutiklassi pandi ventilatsioon. Samuti kadus arvutiklassist, kus temperatuur vahepeal 30 kraadini tõusis, korsten. Ühendused tulevad seal aga erinevalt varasemast põranda alt.

Suure muutuse tegi läbi ka laulmisklass, kuhu ei pandud ripplage, vaid kasutati kipsi, sest laulmisõpetaja kinnitusel sööb ripplagi kõla ära. Nüüd on Kiviranna sõnul ruumis kõla poole parem.

Ka kõik uksed, sealhulgas turvauksed on uued. Klassides, kus remont oli juba tehtud, jäi aga kõik vanaviisi.

Erilist heameelt tundis majandusjuhataja selle üle, et kui algselt oli plaanis korda teha vaid üks korrus, siis tänu ehitaja esitatud eriti soodsale hinnapakkumisele tehti töödega ring peale tervele majale.

Maja lausa karjus remondi järele

Direktor Diana Leenurm märkis, et kui ta 11 kuu eest koolijuhina alustas, maja lausa karjus remondi järele. «Kui enne oli siin tõesti tunda nõukogudeaegset hõngu, siis nüüd oleme füüsilise keskkonna saanud märksa tänapäevasemaks. Loodan, et tänu sellele paraneb ka vaimne keskkond.»

Läbipaistvate seintega klass on Leenurme selgitusel mõeldud talle endale ja külalisõpetajatele, kellel ei ole oma koduklassi ning kes annavad nädalas võib-olla vaid üks-kaks tundi.

«Läbipaistev on see sellepärast, et õpilased keskenduksid ühele teemale. Teisel korrusel on klasse, kus on klaasist uksed, mille kaudu saab samuti vaadata, mis parasjagu sees toimub. Mõnes klassis on ühesed liigutatavad lauad, mida saab vajadusel ümber paigutada, et teha näiteks paaristööd. Või siis võtab õpilane oma laua ja läheb talle sobivasse kohta. Tahame kõige sellega propageerida nüüdisaegseid õpimeetodeid,» rääkis äsja uue hingamise saanud koolimaja direktor.

Õpilaste puhketuba on toodud teiselt korruselt esimesele. Kööginurk oli enne raamatukogu taga, mistõttu õpilane pahatihti sinna lihtsalt ei sattunud. Kuna paljudel on vaja enne kojuminekut bussi oodata, saab sel ajal ka süüa teha. Samas ruumis käib koos õpilasesindus.

Õpilaste arv on tunduvalt kasvanud. Teadmine, et kool jätkab gümnaasiumina, tõmbab õpilasi juurde, ütles Kanepi gümnaasiumi direktor Diana Leenurm.

«Tulemus on ilus. Teame juba, mida vaja veel teha. Igal juhul saab kooli tulev laps öelda: «Kõik on uus septembrikuus»,» oli vallavanem Piret Rammuli lühike hinnang.

Koroonapuhang tuli õppeasutusele selles mõttes kasuks, et ettevalmistustega suur­remondiks oli võimalik alustada nädal aega plaanitust varem ehk aprilli lõpus.

«Saime kedagi häirimata kolida klasside sisustust saali. Kui mais õppetöö korraldus taas vabamaks muutus, kasutasime individuaalkonsultatsioonideks ja vastamisteks seltsimaja ruume. Ka lõpuaktused toimusid seltsimajas,» sõnas koolijuht.

Lastevanemaid ja õpilasi osales koolimaja koristamisel 40 ringis. Ehitajad olid direktori tähelepanekutel tööl ka nädalavahetustel ning õhtul hilja.

Koolitrepile tõmmatud köie sõlmisid lahti Skat-Keskus OÜ objektijuht Igor Mazurov, Kanepi vallavanem Piret Rammul ja Kanepi gümnaasiumi direktor Diana Leenurm. FOTO: Mati Määrits

Narva ehitusfirma Skat-Keskus OÜ objektijuht Igor Mazurov lubas veel pooleli olevad tööd lõpetada nädala jooksul.

Direktori erilised tänusõnad kuulusid Urmas Kivirannale, kes tema sõnul panustas remonti kahesajaprotsendiliselt. «Au ja kiitus töömeestele ja muidugi vallale, kes selle kõik kinni maksis. Mul on väga hea meel, et vallajuhtidel on usku kooli jätkusuutlikkusse.»

Remont läks maksma üle poole miljoni

Kanepi vallavolikogu esimees Kaido Kõiv tõdes, et suurremondiks võeti aastaid hoogu, aga alles praeguse volikogu ajal õnnestus selleks raha leida.

«Remont läks maksma üle poole miljoni euro. Tegime puhtalt valla rahaga, võtsime ka laenu. Sellele lisandub riigikogu eraldatud investeeringute raha, mis kulub inventarile,» lausus ta.

Gümnaasiumi sulgemine pole tema sõnul enam isegi kõne all, sest valla kõigis kolmes koolis on viimasel kahel aastal laste arv suurenenud. «Kogukonnas tuleb stabiilsust hoida – ja nii me teemegi,» toonitas volikogu esimees.

Õppeaastat alustas koolis eile 213 õpilast. Esimesse klassi läks 15 last, gümnasiste on 53.