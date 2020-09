Arvo Aller on ministriks saamist kahetsenud vaid korra

Mil moel olete seotud Põlva-, Võru- ja Valgamaaga?

Oma eelmises ametis (Ida-Virumaa Talupidajate Liidu direktor – M. M.) olen väga palju mööda Eestit liikunud ning seminaridel ja õppepäevadel ka siia kanti jõudnud. Ministrina olen Kagu-Eestis esimest korda.

Kui palju olete varem käinud Räpina mail?

Osalesime eelmisel aastal taluliiduga karuputke tõrjumise riigihankes ja osutusime võitjaks. Putke tõrjusime Räpina linnas, sadama juures ning teede ääres. Hektareid tuli kokku kas 10 või 12. Seetõttu on tuttavad ka siinsed külateed. Tehtud tööst on kindlasti kasu olnud, sest see on hoidnud võõrliigi edasiliikumist ohjes.

Kui tulla karuputke juurest suure poliitika juurde, siis mida toob Euroopa Liidu taaskäivitusfond maainimestele?

Rahanumbritest on veel vara rääkida, ette on antud vaid üldised suurusjärgud. Esimesse sambasse saime otsetoetusteks senise miljardi asemel 1,3 miljardit eurot. Teise tuleb 700 miljonit, millele lisandub Eesti riigi osalus. Kokku teeb see veel ühe miljardi. Teine sammas on investeeringud, keskkonna- ja mahetoetused, metsandus, Leaderi programm, laiemalt võttes kogu maaelu.

Kuidas kavatsetakse senisest enam motiveerida põllumajanduslikku tootmist, mitte pelgalt maa omamist?

Mõte on selles, et kui maaga seotult midagi toodetakse, siis seda on võimalik toetada: näiteks mahe- või keskkonnasäästliku tootmise toetus. Vastavad kohustused on mitmeaastased.

Kas püsirohumaade niitmise toetus uuel eelarveperioodil jätkub?

Niinimetatud hekseldamise toetus on eelkõige mõeldud maa korrashoiuks, et seda oleks võimalik võtta kasutusele põllumajanduslikuks tootmiseks. Praegu koosneb see kahest osast: ühtne pindalatoetus ja rohestamise toetus. Uuel eelarveperioodil on see kõik ühtne makse. Teoreetiline pindalatoetuse ühikumäär kasvab perioodi lõpuks praeguselt 140 eurolt 215 eurole.

Kas hekseldatud rohumass tuleb edaspidi ära vedada või mitte?

Praegu võib heksli maha jätta ja selles muudatust ei ole. Üleminekuaastal jäävad kehtima senised tingimused.

Aga edaspidi?

See on Eesti riigi enda otsustada, kas nõuame rohumassi kokkukogumist või lubame selle maha jätta. Kui rohttaimed pidevalt maha hekseldada ja sinna jättagi, tekib sammal ning võivad ilmneda muutused taimiku koosluses. Kui heksli ära viime, tekib loomulik ringlus. Mis uuel perioodil juhtuma hakkab, ei oska öelda, sest sekkumislehed on veel lukku panemata.

Mida tähendab sõna «sekkumine» eurotoetuste kontekstis?

Tegemist on inglise keelest võetud tõlkesõnaga. See tähendab, et sekkume rahaga mingiks tegevuseks. Näiteks sekkume võsa kasvamisse maaomanikule raha makstes, et ta hoiaks oma maatüki puhtana. Või sekkume selleks, et inimene hakkaks mahetootmisega tegelema või keskkonnahoidlikult majandama.

Mida peab maaeluministeerium kõige olulisemaks järgmise aasta riigieelarve koostamisel?