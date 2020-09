Aliis Udras ja Piret Sirg: Kiusul pole koolis kohta

Lapsed veedavad väga suure osa päevast koolis ja huviringides. Järelikult peame meie, täiskasvanud, aga ka koolikaaslased, seisma selle eest, et noor tunneks end hästi. On oluline märgata kiusamist: nii vahetut kui ka seda, mis toimub kübermaailmas. Vanemad saavad selgitada ohtusid internetis ning julgustada mure korral täiskasvanu poole pöörduma. Nad saavad ka hoida silma peal lapse tegutsemisel kübermaailmas ning vajaduse korral pakkuda tuge ja mõistmist.

Koolipere saab hea seista, et ühtegi last ei tõrjutaks ega kiusataks. Üha rohkem õppeasutusi liitub kiusamisvaba kooli programmiga. Kindlasti peaksid ka vanemad koolikaaslased nooremaid korrale kutsuma ning täiskasvanuid informeerima, kui märkavad kiusamist või tõrjumist.

Muret tekitab aga, et üha enam on liikluses märgata neid, kelle pea on liigeldes hõivatud hoopis nutiseadmega. Sel moel on ümbritsevat märgata palju raskem ning tähelepanu hajub kiiremini.