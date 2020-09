Ene-Mall Vernik-Tuubel: Distantsõpe igale koolilapsele ei sobi

Eesti Haridusfoorumil õnnestus Eesti koolide kaugõppekogemus kinni püüda viimasel koroonanädalal, 12.–18. mail veebiküsitlusena tehtud uuringuga. Õpetajad, vanemad ja õppijad täitsid küsimustiku, mis sisaldas küsimusi oma rollidega toimetuleku, õppija enesejuhtimise kogemuse ja abivajaduste, positiivsete ja negatiivsete õppetundide ning tehnoloogiliste vahendite kasutamise kohta.

Küsimustikule vastas 686 õppijat, 515 lapsevanemat ja 338 õpetajat. Uuringu kokkuvõtte leiab asjast huvitatu Eesti Haridusfoorumi kodulehelt. Seda uuringut käesoleva artikli kirjutamisel kasutasingi.

Õpetajate hinnangud õpilaste enesejuhitud õppimisele distantsõppe ajal on suhteliselt kõrged. Nende hinnangul tuli 35 protsenti õpilastest distantsõppega toime väga hästi või hästi: noored kohanesid kiiresti, kuigi alguses oli raske; osa vajas lisasuunamist, lisajuhendamist, detailsemaid selgitusi. Hätta jäid need, kel ka tavaõppes oli raskusi ülesannete iseseisva lahendamise ja enesejuhtimisega. Ilmnes ka mõningast motivatsioonipuudust: kui oli vaja pingutada, kiputi käega lööma. Neid vajakajäämisi suutsid õpilased siiski ületada ja õpingutega hästi toime tulla.

Sellel osal õpilastest oli õpetajate hinnangul kindlalt positiivne hoiak distantsõppe suhtes. Kui siia lisada ka need, kes tulid õpingutega hästi toime selliselt, et oskasid küsida ja ära kasutada vanemate ja õpetajate abi, on heade enesejuhtimisoskustega õpilasi õpetajate hinnangul lausa 59 protsenti. Nende õpitulemused olid sageli paremad kui tavaõppes. Nad eelistavadki kaugõpet tavaõppele, ütlevad võitvat endale sellega vaba aega kuni seitse tundi nädalas. Seda aega kasutavad nad näiteks huvitegevuseks, lisalugemiseks, kultuuriüritustel käimiseks. Õpetajate hinnang nii nende õpilaste valmisolekutele e-õppeks ja oskustele kaugõppes toime tulla kui ka distantsõppe õnnestumisele on optimistlik.

Distantsõppes sai vanemast sageli ka aineõpetaja, mis kindlasti ei pea olema lapsevanema roll.

Muidugi on mündil ka teine pool: 40 protsendil meie õpilastest on õpetajate hinnangul enesejuhitud õppimisega tõsiseid probleeme. Neil on raskusi õppimise eesmärkide mõtestamisel, nad ei suuda kavandada neile antud aega ega kinni pidada õpetajate ja/või vanemate ette antud ajakavast, nad ei oska hinnata, kuivõrd nende õpiülesanded on täidetud ja mis neil veel nii-öelda võlas.

Sellistel noortel on lootust õpiülesannetega toime tulla vaid vanemate või õpetajate tõsiste lisapingutuste toel ja sageli vaid siis, kui ülesandeid on lihtsustatud või vähemaks võetud. Neil on tõsiseid puudujääke funktsionaalses lugemisoskuses. Iseloomulik on, et nad ei oska pingutada seal, kus pingutada on tarvis, ega võtta aega puhkepausideks ja kasutada neid nii, et nad tõepoolest ka puhkaksid. Osa neist ei saanud olukorrast aru – distants­õpe tundus neile lihtsalt koolivaheajana. ​​

Ilmnes ka õpitud abitust: õpilased ootasid, et õpetaja ja/või lapsevanem seletavad neile eesmärke, kavandavad nende õppetööd ja kontrollivad ülesannete täidetust – teevad paljuski seda, mida peaksid tegema nad ise.