Homme üleantavad Eesti filmi- ja teletegijate auhinnad valmisid Põlvamaal

Ligi kolme aasta eest pealinnast Lõuna-Eestisse kolinud klaasikunstniku Eeva Käsperi sõnutsi sai Eesti filmi- ja teleauhindade gala alguse 2017. aastal ning õnneliku juhuse tõttu paluti ka tal oma idee ja auhinnakavand esitada.

«Mulle tundus see sedavõrd põneva väljakutsena, et lausa sukeldusin kavandi ja idee otsimisse. Pakkusin välja kuus varianti ja mul oli hästi hea meel selle üle, et välja valiti just see töö, mis mulle endale kõige sümpaatsem tundus,» rääkis ta oma maakodus asuvas stuudios.

Põhiline materjal, millega kunstnik töötab, ongi klaas oma mitmesugustes vormides.

«Tõin ka metalli mängu ning kuldse peegli, mis on samuti klaas. Kuigi metall on jõuline materjal, on ta siin õhukese keeratud lehena. Kuna auhinna sees on tühjus, andis see võimaluse minna kõrgusse. Seda on ka hästi mugav kätte võtta,» tõdes looja.

Konkreetset lähteülesannet tema sõnutsi korraldajatelt ei tulnud – küll käisid läbi sõnad «kuldne», «särav», «suursugune» ja «uhke».

«Selline soov on tavaliselt kõigil auhinnagalade korraldajatel. Aga niipea, kui mul see kuldse peegli kasutamise mõte tuli, läks kõik kuidagi paika. Paningi auhinnale nimeks «Peegeldus», sest see on ju samuti peegeldus sinu tööle. Paljud tunnustatud ka vaatavad siia sisse, kusjuures neil on täielik õigus ennast imetleda. Seega kõik need asjad klappisid päris hästi omavahel,» tõdes Eeva Käsper.