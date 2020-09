Osa toetusi laekub tavapärasest hiljem

«Tegemist on iga-aastase septembrikuise väikse viivitusega maksetes, kuid koolid on tublid ning iga aastaga läheb olukord paremaks. Koolidel on õppurite kohta info küll olemas, kuid selleks, et sotsiaalkindlustusamet selle info kätte saaks on meil vaja saada see kätte EHIS-e kaudu. Kui me info sealt kätte saame, siis saame hüvitised ka välja maksta,» ütles Lazarenkov.