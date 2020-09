Külaelu eestvedaja ja endine peaminister said kätte auhinna

Auhinda antakse välja, et jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust nii vabariigis kui Hurda kodukandis Põlva maakonnas. Žürii otsusega sai 2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri vabariikliku auhinna Mart Laar ja maakondliku rahvakultuuri auhinna pälvis Põlvamaa sädeinimene ja kogukonnavedur Eela Jää.

Mart Laar on auhinna väljaandjate hinnangul oma aadetes ja tegudes kündnud sama vagu kui Jakob Hurt ning on põhjalikult tegelenud Jakob Hurda mälestuse kogumise ja talletamisega. 1989. aastal ilmus Laari koostatud kogumik Jakob Hurdast «Kõned ja kirjad».

Mart Laari «Raamat Jakob Hurdast» (1995) on aga tõeline rahvusliku suurmehe elu ja töö ülevaade. Raamatu puhul on tegu professionaalse ajaloolase kirjutatud, laialdasele faktimaterjalile tugineva uurimusega, mis valgustab ka seni varju jäänud tahke Hurda elust ja tegevusest. Kasutatud kirjanduse loetelu raamatu lõpus hõlmab üle saja teose ja artikli, sellele lisandub veel Hurda-aegse ajakirjanduse ning suure hulga käsikirjalise materjali läbitöötamine. Selle tohutu materjali baasil on loodud paljusid vajalikke ja huvitavaid üksikasju esile toov teos.