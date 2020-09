Dokumente saab nüüd digiallkirjastada ka Smart-IDga

«Varem sai RIA DigiDoci äpis allkirjastada vaid mobiil-IDga ja ID-kaardiga. Smart-IDga sai allkirja anda ainult DigiDoc4 klient tarkvara vahendusel. Nüüd aga saab RIA DigiDoci mobiilirakenduse uusimas versioonis (ver. 2.4.0) allkirjastada ka Smart-IDga. See on loogiline ja kauaoodatud samm, sest Eestis kasutavad väga paljud inimesed Smart-ID teenust,» ütles RIA elektroonilise identiteedi osakonna juht Mark Erlich.

«Smart-IDga allkirjastamise võimalus RIA DigiDoci äpis on ennekõike loomulikult väga hea uudis sadadele tuhandetele Smart-ID kasutajatele. Laiemalt võttes on see aga hea näide riigi ja erasektori koostööst ning tänu sellele loodud uuest võimalusest. Usun, et just sellises koostöös sünnivad parimad lahendused, millest on kasu igale kodanikule,» ütles SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin.