Noored laskesuusatajad alustasid uue võistlussarjaga

Elva suusaklubi ja Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni koostöös Tartumaa spordikeskuses korraldatud avavõistlusel oli stardinimekirjas 64 noort. Osalesid Tallinna, Narva, Võru, Otepää, Elva, Põlva ja Põltsamaa noored laskesuusatajad vanuses 6-13. Lisaks harrastajate klass, kus vanusepiiranguid ei ole, ütles etapi korraldaja, endine tipplaskesuusataja ja Eesti koondislane Roland Lessing.

«Tänu abilistele ja toetajatele läks võistlus väga hästi. Lisaks olid võistlused väga edukad Elva suusaklubi noortele laskesuusatajatele,» lisas Lessing. Lõuna-Eestist olid võistlustel esindatud SÜ Võru Biathlon/Võru spordikool, SK Serviti/Põlva SPKO ja MTÜ Kagu Biathlon Otepäält, kes noppisid mitu auhinnalist kohta.

Õhkrelvad laskekohtadel

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatuse liige Aivar Nigol ütles, et õhkrelva noortesarjaga alustati eelmisel nädalavahetusel eelkõige seepärast, et pakkuda ka noorematele lastele võimalust võistlustel laskmist proovida.

«Paljud käivad küll laskesuusatamise trennis, kuid siiani puudus neil võimalus võistelda, sest biatlonirelva alla 13-aastased ei kasuta. Värska Originaali noortesarjas kasutatakse juba päris biatlonirelva,» sõnas Nigol. «Õhkrelva noortesarjas avaneb aga võimalus juba varakult võistlusolukorras lasta.»

Nigol selgitas, et noored lasevad õhkrelvaga, mis on tavalise biatlonirelva analoog. Relvad asuvad laskekohtadel, treener tulejoonel ning vajadusel aitab kuulide laadimisel ja ümberlaadimisel. Rullsuusatamise asemel tegid biatlonistid jooksuringe.

Küsimusele, miks on noortesari just Tudebergi auhindadele, vastas Nigol: «Even on endine väga edukas laskesuusataja ja praegune edukas ärimees, kes soovis sarjale õla alla panna.» Auhindu jagas Elvas lastele Tudeberg ise.

Nigol on kindel, et tänu uuele sarjale liigub noorte laskesuusatamise seis märgatava paremuse poole. «Samuti toimuvad õhkrelva võistlused ohtades, kus muidu lasketiiru pole, näiteks Mammastes, et laiendada biatloni geograafiat.»

Võistlussari motiveerib

«Meil läks oodatust kehvemini, kuna koju pidi jätma nohu ja muude sümptomitega lapsi. Stardis oli meid kokku neli,» tõdes Otepääl tegutseva Kagu Biathloni treener Leena Vsivtseva.

Klubi noorsportlastest tuli vanusegrupis N10 võitjaks Ann-Marii Mets, M13 grupis oli Tristan Klimbek teine. N9 klassis võistelnud Mirell Uus saavutas esikoha ning M11 klassis võistelnud Romet Eespere tuli 9. kohale.

«Kahe viimase lapse puhul on tegemist meie klubi uute liikmetega, kes laskesuusatamisega tegelenud vähem kui kuu. Kuid mõlemad olid väga tublid, eelkõige laskmises: Romet sai kümnest märgist kümme pihta ja Mirell kümnest märgist kaheksa,» ütles treener.

Vsivtseva kiitis võistlusi. «Atmosfäär oli igati positiivne. Kõik tugevamad klubid olid esindatud,» ütles ta.

Tema sõnul on sari oluline eelkõige laste motivatsiooni hoidmisel. «Nüüd selgitatakse mitme etapi käigus välja iga vanuseklassi parimad vanuses kuni 13. Meie klubi võtab neid võistlusi tõsiselt ning teeme tööd, et tuua laskesuusatamise juurde rohkem noori – ootame treeningutesse lapsi alates kuuendast eluaastast,» rääkis treener.

Vsivtseva lisas, et õhkrelva käsitsemine on noortele suhteliselt kerge.

«Õhkrelvaga teeme küll treeninguid ja muid laskeharjutusi, kuid reaalselt võistlustel osalemine on midagi muud,» märkis ta. «Võistlussituatsioonis saadud kogemused on lastele olulised, nad lausa tahavad võistelda.»

Noortega tegeleb üle 10 klubi

Roland Lessing ütles, et Elvas on huvi laskesuusatamise vastu suur. Vallas tegutseva Elva suusaklubi sportlased on taliolümpiamängudel olnud esindatud 1998. aastast – kokku kuuel korral.

«Elvast on sporditeed alustanud seitse laskesuusatajat, kes jõudnud olümpiamängudele. Lisaks on Elva klubi kaks sportlast esindanud Eestit olümpiamängudel kahevõistluses ja suusahüpetes. Selle kõige vedaja on olnud suurepärane treener Rein Pedaja ja klubi juhatus, keda juhib Tõnu Põder,» rääkis Lessing.

Praegu käib laskesuusatamise treeningul 25–30 last ja harrastajat. «Gruppide täitumisega muret ei ole,» lisas endine tippsportlane. «Rohkem lapsi ohutult ja kvaliteetselt teenindada on kahel töötaval treeneril väga raske.»

Aivar Nigoli sõnul on noortega tegelevaid klubisid üle kümne ja õhkrelva noortesarja võistlustele oodatakse umbes sada osalejat.

Sarja teine etapp leiab aset 12. septembril Põlva lähedal Mammaste tervisespordikeskuses.