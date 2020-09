Setod avasid Eesti keskel oma esinduse

Idee sündis krundiomaniku, AS Johnny juhatuse liikme Urmas Johansoni ja Setomaa liidu juhi Margus Timmo ühise arutelu tulemusena. Restoranis pakutakse nüüdsest teavet Eesti kagunurga kultuuri ja eluolu kohta ning sealt võib osta kaasa Setomaal loodud kraami.

«Saatkond on ta sellepärast, et Setomaa on alati mõelnud oma piiride laiendamisest ning otsinud kõikvõimalikke koostöövõimalusi,» selgitas Timmo.