Läti karantiininõue tekitab piirialade elanikes segadust

Läti peaminister ütles kolmapäeval, et koroonasse nakatumise kasv lõpetab sisuliselt Balti riikide elanike omavahelise vaba liikumise, niinimetatud Balti mulli olemasolu. Praegune piir on selleks haigestumus rohkem kui 16 inimest 100 000 inimese kohta. Leedus oli see juba veidi varem napilt üle 16 ja eile teatas ka Eesti terviseamet, et Eesti number on viimase kahe nädala kohta 16,1.