«Kuigi alguses broneeriti hotell ralli ajaks kiiresti täis, siis nüüd on olnud äraütlemisi ja mõni tuba praegugi saadaval. Tühistamisi tuli ilmselt seetõttu, et rallile kehtestati limiteeritud alad, kuhu inimesed saavad sõitjaid vaatama minna. Samuti piirati piletite arvu. Meie kliendid on üldiselt suures osas eestlased. Eks praegune olukord on siiski paratamatus ja limiidid on peal arusaadavatel põhjustel.»