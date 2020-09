Sajad paadid sööstavad veele

Ühisstart antakse Tamula järvel ning 100-kilomeetrine ekstreemne distants kulgeb mööda Võhandu jõge läbi Võru- ja Põlvamaa. Finiš on Võõpsu külas, Räpina-Värska maanteesillast 150 meetrit allavoolu vasakul kaldal. Osaleda võivad kõik inimjõul liikuvad ujuvvahendid. Maratoni kontrollaeg on 24 tundi.

Maratoni korraldaja Hillar Irves on öelnud, et tänavu erandkorras finišialasse sauna ega pesemisvõimalusi ei tule, osalejatele tagatakse vaid riietumise võimalus. Viiruse leviku takistamiseks ei tule Irvese teatel telkidesse ka puhureid. Samuti on hajutatud toitlustusala ja piiratud finišiala koormuse vähendamiseks kontrollpunktide lahtioleku aegu. Võhandu maraton on tänavu kavas 15. korda.