Väljakutse viis Otepäält Kõrvemaale

«Toimetan Põhja-Eesti looduskaunis kohas – Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse tegevjuhina,» ütles Mäll. «Tegime perega pika kaalutletud otsuse laste tuleviku ja enesearengu nimel. Otepää jääb ikka kalliks ja oleme kindlasti tihedad külalised ka tulevikus. Olen kindel, et ka GMP Clubhotel Maarja Salloki juhatamisel on kenasti hoitud.»

Mäll nentis, et Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses on paljuski GMP Clubhoteli ja Pühajärve restoraniga sarnast. «Majutus, toitlustamine ja seminarikorraldus. Lisandub veel matkade ja ürituste korraldamistega seonduv,» lausus tegevjuht.

«Eks alguses on palju õppimist. Meeskond on toetav, väljakutse on põnev ja Kõrvemaa väga kaunis kant,» lisas Mäll. «Praegusel ajal pole paremat paika aktiivseks puhkamiseks kui Kõrvemaa kaunist loodust nautida.»