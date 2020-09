Sootska avaldas raamatu

Torm-Kriisile teeb muret, et Eestis elavad setod on eestistumas ja Venemaal elavad setod venestumas. «Seto keelt hoida saavad eelkõige setod ja nende järeltulijad ise. Kõneldes seto keeles. Kirjutades seto keeles. Mõteldes seto keeles,» kirjutab ta teose tutvustuses.

Ta on kindel, et kirjapandud jutud on mõistetavad kõigile kas esimesel, teisel või mitmendal lugemisel. «Seto keele oskus on rikkus, mida ei saa ühestki keeltekoolist, üheltki koolituselt. Me kõik õpime erinevaid võõrkeeli, olles ise eestlased,» ütleb Torm-Kriis.