Külaelu vedur tahtis saada kondiitriks või lauljaks

Pealinna pürgimine ei õnnestunud

Pärast põhikooli lõpetamist oli Enel suur soov õppida kondiitriks, kuna küpsetiste valmistamine oli ja on siiani tema suur kirg. Kondiitriks sai õppida Tallinnas ja kuna kool ei pakkunud elamispinda, võttis ta ühendust pealinnas elavate sugulastega. Vastuseid elamispinna kohta aga kohe ei saabunud, samas oli dokumentide esitamise tähtaeg peale pressimas ning Kaas otsustas minna hoopis Tihemetsa tehnikumi.

«Pidin mingi otsuse langetama. Minu klassist veel neli läksid Tihemetsa ning mõtlesime, et lähme siis koos,» nendib ta. «Pärast dokumentide vormistamist sõitis kauge sugulane meile külla selleks, et öelda, et saan neilt ikkagi elamispinna Tallinna õpingute ajaks.» Kuid valikut tal toona muuta enam ei õnnestunud.

Nüüd tunnistab Kaas, et ehk kondiitritöö polekski talle sobinud. «Kooliajal olin tuttava juures pagarikojas abiks ning mõtlesin, et ehk see väga tihe kuuma ahju juures olemine polegi mulle.» Süüa meeldib talle ikkagi väga teha.

Noor naine mõtles ka aiandusõpingutest. «Soovisin minna Räpina aianduskooli, kuna seal kasvatati viinamarju.» Praegu kasvatab ta neid kodus lisaks muudele taimedele ise.

Eeskujuks oli Helgi Sallo

Samuti on ta unistanud lauljaks saamisest. «Laulnud olen ma kogu elu,» märgib kultuurijuht. Väga südamelähedased on olnud Helgi Sallo laulud. «Laulsin noorena tema repertuaari nii, et mets kajas,» meenutab Kaas noorusaega. Naisel oli isegi oma bänd, kus tema kanda solisti roll. ansambel küll enam koos ei mängi, kuid vahetevahel kutsutakse teda laulma mõnele sünnipäevale.

Kui Kaas lõpetas Tihemetsa tehnikumi, asus ta tööle Karula sovhoosi, kus oli 11 aastat raamatupidaja-kassapidaja. «See oli minu töö ja pidin seda tegema. Kiskus aga ikka kultuuri poole.»

Juba Karula sovhoosis oli ta aktiivne organiseerija. «Korraldasin väljasõite Vanemuise ja Ugala teatrisse ning lõikuspidusid.» Korraldatud koosviibimised meeldisid talle rohkem kui igapäevane töö arvudega ning seda aega ta tagasi ei igatse.

Siis jäi Kaas lapsehoolduspuhkusele ning sellel ajal pakutigi talle uut ametikohta Lüllemäe kultuurikeskuse juhatajana. Selle kõrvalt asus ta õppima kultuuritööd ja omandas kultuurikorraldaja kutse. «Suurim erinevus kahe ameti vahel on, et raamatupidajana oli pärast tööpäeva lõppu ja nädalavahetus minu aeg, kultuuritöötajana olen kogu aeg teiste päralt.»

Naine kinnitab, et tema töö inspireerib teda väga. «Isegi kui on vahepeal raske, siis sära inimeste silmis paneb mind unustama negatiivset,» ütleb ta ning tõdeb, et poliitiliste seisukohtade tõttu on praegune töö olnud vahepeal keeruline.

Linnastumine tekitab muret

Kaas tunnistab, et linnastumine teeb teda pisut murelikuks ning tõdeb, et Lüllemäeltki on aastatega teeninduslik pool märgatavalt hajunud. «Meilt on ära läinud arstipunkt ning postipunkt. Ka apteek on uksed sulgenud. Hea, et Valgaski need olemas on.»

Kunagi tegutses Lüllemäel isegi juuksur. «Kui olen teinud küsitlusi, siis teisedki on need puudused välja toonud,» tõdeb Karula kandi patrioot teenuste vähenemisest kõneldes.

Positiivse poolena tõstab ta kodupaigast esile hästi toimiva kooli, raamatukogu, lasteaia ja kultuurikeskuse ning seltsitegevuse. Ka bussiliiklus on tema arvates paranenud. «Kui saaksin kohe praegu midagi muuta, oleks see internetiühendus – kiire internet on väga vajalik.»

Kaas on täheldanud, et kuigi Lüllemäe on pisike kant, on huvitegevusest osavõtjaid rohkelt. «Iga laps käib mõnes ringis: kes tahab, teeb sporti; kes tahab, saab tantsida, laulda, käsitööd teha, robootika ringis osaleda või kokata.»

Lisaks rahvaõpistule pakuvad huvitegevust raamatukogu, noortekeskus ja kool.

«See on vahest väikese koha võlu, et kõik midagi teevad. Kui sõber teeb, siis kuidas mina ei tee,» kirjeldab kultuurivedur kohalikke tõekspidamisi.