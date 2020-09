Valgamaa sünnilugu on Eestis erandlik

Juba koguteoses «Eesti» 1932. aastal valminud Valgamaad käsitlevas osas on kirjas, et selle piirkonna kujunemislugu on palju kirjum ja omapärasem kui ühegi teise Eesti maakonna oma. On see ala ju olnud kogu ajaloo kestel kuni Eesti iseseisvumiseni killustatud küll poliitiliselt, küll administratiivselt, jäädes oma asendi tõttu pea alati sõjakeerisesse.