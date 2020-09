Teaduskeskus tervitab rallitippe maailma esimese robot-lipulehvitajaga

AHHAA juhatuse esimees Andres Juur rääkis, et robotkäpp on tegelikult üks teaduskeskuse eksponaat ja enne seda aitas Saksamaa autotehases Audisid kokku panna. „Lisaks oma poolehoiu näitamisele tahame pöörata tähelepanu, kui palju on rallisõit ja inseneeria saavutused omavahel läbi põimunud,“ selgitas Juur.

Juur lisas, et AHHAAle teadaolevalt on tegu rallimaailma esimese robot-lipulehvitajaga. Sellega nõustus ka Rally Estonia üks eestvedaja Janno Siitan. „Sellist lahendust me varem kusagil näinud ei ole. Kui AHHAA meie poole selle ideega pöördus, tervitasime seda kahel käel ja oleme kindlad, et see tekitab rallil palju elevust,“ rääkis Siitan.