Valga spordielu arendajad külastasid Paide kolleege

„Kaalumisel olidki plussid ja miinused ühe või teise vormi puhul," sõnas asevallavanem Mati Kikkas ühe näite aruteluteemadest. Kikkas lisas veel, et arvestades tänast olukorda, kus plaanitakse ujula laiendust, spordihoonet ja Jaanikese motokompleksi arendusi on see kindlasti oluline erisus. Muude teemade hulgas olid kõne all ka noorte sporditegevus, võistluste korraldamine, üleüldise liikumisvõimaluste arendamine.