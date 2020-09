Eesti arendab andmevahetust Lätiga

Eesti ja Läti vahelise andmevahetuse loomiseks tuleb luua võimalus Eesti X-tee ja Läti andmevahetuskihi VISS ühildamiseks. Eesti ning Läti riigi IT-juhid on käesoleva aasta vältel olnud omavahel tihedas suhtluses, et luua alus ja teekaart andmevahetusega edasi liikumiseks. Kui alates 2020. aasta algusest on Riigi Infosüsteemi Amet ning Läti poolne sõsarasutus VRAA (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) töötanud selle nimel, et saaks tehniliselt luua X-Tee ja VISS-i ühilduvus. Augustikuu lõpu seisuga teostati edukalt andmevahetuse testimine - tehniline lahendus Eesti ja Läti vahel andmete vahetuseks seega toimib.