Viluste põhikooli staadioni juures valmisid pingid ja poom

Veriora piirkonna sportimisvõimaluste südameks on staadioni ala koos terviseradadega. Nii Veriora piirkonna rahvas kui Viluste Põhikooli pere on uute rajatistega staadioni juures väga rahul. Erinevad pingid ning tasakaalupoom loovad olulise lisaväärtuse Veriora piirkonna sportimisvõimaluste ulatuslikumaks kasutuselevõtuks kohaliku kogukonna poolt.

Projekti eesmärgiks on Viluste terviserajale värskema ilme andmine, et motiveerida ja toetada kogukonda tervisespordi harrastamisel, vaba aja veetmisel ning seeläbi hoida piirkonda elavana. Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.