Inimestele pakutakse tasuta õigusabi

Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

Tasuta ja soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda viis eurot lepingutasu, mis kehtib terve kalendriaasta. See tähendab, et sama kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes lepingutasu tasuma ei pea. Alaealised on lepingutasust vabastatud. Samuti tuleb eelnevalt broneerida aeg internetis aadressil www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/ või helistades 6 880 400.

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest kaks esimest tundi on kliendile tasuta, 13 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis. Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120 eurot + käibemaks.

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ja see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse. Selle projekti raames on kolme aasta jooksul tasuta ja soodustingimustel õigusabi jagatud juba 30 000 inimest. Õigusnõu pakutakse nii e-kirja teel, videokõne vahendusel kui ka kontoris kohapeal kohtumisega nõustamisena.