Karula rahvuspargis selgitati Eesti parimad orienteerujad

Üllatust oma poolehoidjatele pakkus aga esimesena naiste põhiklassi rajale startinud ning kogu võistluse üksi liikunud Eesti suusaorienteerumise esinumber Daisy Kudre (Värska OK Peko), kes hõbedale tulles tõusis esmakordselt orienteerumisjooksu Eesti MV naiste põhiklassis pjedestaalile. Daisy Kudre peaeesmärk on eeloleval talvehooajal sihitud veebruaris 2021 Käärikul toimuvatele suusaorienteerumise MM-le. Suusaorienteerujate juuli-augusti mahutreeningute pealt ja sel suvehooajal vaid kahel korral metsa orienteerumistrenni jõudnud Daisy Kudre suutis enda hinnangul teha täna eriti kindla tehnilise soorituse, tõmmates pidurit keerulisemates kohtades, et eksimusi vältida.