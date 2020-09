Järgmisel nädalal selgub uus sibulapirukameister

Parimat sibulapirukameistrit valitakse Sibulateel teist korda. Eelmisel aastal oli žürii ees ligi kakskümmend pirukat, mille põhiliseks komponendiks oli kohalik kuulus peipsi sibul. Põnevas lõpuheitluses selgus parim pirukas, mille küpsetas Natalja Rästas.

Aasta jooksul on Natalja tiitli toel saanud palju uusi pirukaarmastajatest kliente, kes on seda spetsiaalselt Kolkjasse maitsma sõitnud. Sel aastal on Natalja oma perega avamas ka ametlikku puhvetit, seega saaavad puhvetite päeva külalised proovida eelmise aasta parima meistri sibulapirukaid.

Sibulateelised jätkavad samuti traditsiooniga anda välja pilkupüüdvaima sibulamüüja aumärk. Augustis ja septembris on Varnja, Kasepää ja Kolkja külatänavad palistatud sibulamüüjatega. Iga aastaga on ka väljapanekud järjest uhkemaks läinud, seetõttu on Sibulatee ettevõtjad otsustanud hea sõnaga ja aumärgiga toetada silmapaistvama väljapanekuga kohalikku kauplejat. Pilkupüüdvaim sibulamüüja selgub samuti 12.septembril.

Sibulatee puhvetite päeva ootavad pikisilmi kõik kakskümmend puhvetipidajat – soov pakkuda oma parimate retseptide järgi valmistatud toite ning näidata siinset kultuuri ja tavasid külalistele on suur. Puhvetite hulgas on külalistele nii vanu häid tuttavaid kui uusi ja väga huvitavaid. Puhvetid paiknevad kogu Sibulatee piirkonnas ning on avatud kella kümnest kella kuueni õhtul.