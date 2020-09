Koroonaga hädas Võrus avatakse COVID-19 testimispunkt

«Võin kinnitada, et Võru on viiruse leviku osas hetkel üks meie murelaps,» rääkis terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht. «Hoiame Võrus pingsalt silma peal ning püüame olla väga tähelepanelikud, et viirus ei hakkaks edasi levima. Praegu tuleb olla järeleandmatu.»

Luhti sõnul on Võrus tekkinud kaks kollet. Üks on seotud sünnipäevapeoga, mille järel on praeguseks haigestunud 8 peost osalenud inimest. «Tegemist on keskealiste inimestega,» lisas Luht, kelle sõnul on üks haigestunu seotud Võru Magaziini poe viirusejuhtumiga.

«Täna lisandus Võrus neli inimest, kes on seotud reisiga Itaaliasse ja Austriasse,» lausus Luht. «Tegemist on reisiseltskonnaga, mille pooled liikmed on tegelikult pärit Pärnust – nii on Võrus tekkinud ühine kolle Pärnuga. Otsime hetkel nende inimeste lähikontaktseid.

Luhti sõnul on Itaalia-Austria reisiseltskonna liikmed olnud siiski hoolsad, oma tervist jälginud ja vältinud kontakte. Nooremapoolses reisiseltskond on tema sõnul olnud heas mõttes konservatiivne ja käitunud kohapeal Eestis korrektselt, käinud maskiga ja hoidunud kontaktidest.

Võru linna testimise võimekus Luhti sõnul homsest paraneb, nimelt loob koroonateste tegev SYNLAB Eesti OÜ Võru linna testimispunkti. «Nüüd ei pea Võru inimesed minema testi tegemiseks Tartusse, mis on aeganõudev, vaid saavad anda testi operatiivselt kohapeal,» ütles Luht.

«Kui näeme, et kusagil tekib rohkem haigeid, siis nendega kaasnevad paratamatult lähikontaktseid ning vajadus hakata kohe rohkem testima,» ütles Luht. «Peame tagama kiiresti testimise võimaluse, et selgitada välja, et haigus ei hakkaks lähikontaktsete kaudu levima ega tekiks uusi koldeid.»

Tasuta koroonatesti tegemiseks on Luhti teatel vajalik perearsti suunamine. «Kui perearst leiab, et inimene peaks käima testimas, siis ta annab selleks saatekirja,» täpsustas Luht. «Kui aga inimene tahab iseseisvalt testida, siis saab ta teha tasulise testi Tartus Synlabi laboris. Teste teeb ka Lõuna-Eesti haigla, kes kontrollib ravile tulevaid inimesi.»