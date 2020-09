Algavad psühholoogilise esmaabi koolitused eesliinitöötajatele

Koolitustega soovib amet tõsta inimeste teadlikkust ja valmisolekut toetada ja abistada hätta sattunud inimesi, keda on mõjutanud mõni kriisisündmus. Ameti psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juhi Helen Altoni sõnul on eesmärk anda koolituste käigus psühholoogilise esmaabi teadmised võimalikult paljudele spetsialistidele üle-Eesti.

Koolitustele on oodatud kõik, kes puutuvad kokku kriisisündmust kogenud inimestega, näiteks sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, hoolekandeasutuste töötajad, politseinikud, päästjad, meedikud, asendus- ja turvakodu spetsialistid jpt.

„Enamus meist puutub elu jooksul kokku mõne häiriva sündmusega, olgu selleks siis autoavarii, lähedase ootamatu surm, tulekahju, vägivallajuhtum või mõni muu sündmus, kus on vaja toetada ja abistada viga saanud või juhtumist mõjutatud inimesi. Sellisel hetkel on, lisaks füüsiliselt olukorrast päästmisele, võtmetähtsusega pakkuda psühholoogilist esmaabi, mille hulka võib kuuluda turvatunde taastamine, abistamine põhivajaduste katmisel, teabe saamisel või teenuste leidmisel,“ rääkis Alton.

Tema sõnul võib kriisisündmus kaasa tuua mitmeid kaotusi, näiteks vara, kodu või töökoha kaotuse, eraldamise lähedastest ja naabritest, sõpradest, aga ka selliseid kaotuseid, mida tunnetavad inimesed eelkõige ise, näiteks kontrolli ja väärikustunde kaotus, heaolu ja lootuse kaotus, unistuste, turvatunde ja usalduse kaotus. „Kuigi kriisiolukorrad võivad mõjutada mingil määral meid kõiki, võivad inimeste reaktsioonid ja tunded üksteisest erineda,“ selgitas Alton ning lisas, et psühholoogiline esmaabi on esimene samm, et vähendada selliste kaotuste mõju ja anda inimestele tugevust ja vastupidavust, mida nad vajavad toimetulemiseks ja jätkamiseks.