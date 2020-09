Valga asevallavanem lahkub ametist

Kirdi sõnul esitas ta tagasiastumisavalduse, sest soovis seinsest rohkem keskenduda Tõrvas tegutsemisele ja võtta vastu uued tööalased väljakutsed.

«Olen Valga asevallavanema ametis olnud alates selle aasta märtsist. Edukalt sai üle elatud koroonast tingitud eriolukord ja lõpule viidud Tsirguliina kooli ja lasteaia ühendamine ning alustatud on uut kooliaastat,“ ütles Kirt.

Lisaks kandideeris ta esmaspäeval SDE Valgamaa piirkonna esimeheks ja osutus valituks. «See on suur vastutus, kuna piirkonna töö tähendab sotsiaaldemokraatlike väärtuste hoidmist ja arendamist kolmes vallas. Seega saan käsi südamel öelda, et tegin oma otsuse põhjalikult kaalutledes, hindasin poliitilist olukorda ja leidsin, et tahan rakendada kogu oma energia Tõrvas hea valimisprogrammi koostamisele ja tugeva nimekirja kokkupanekule,“ lisas Kirt.

Tema viimane tööpäev asevallavanemana on 13. september. Karl Kirt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige alates 2011. aastast. Alates 2017. aastast on ta Tõrva vallavolikogu liige ja alates 2020. aasta märtsist Valga asevallavanem.

Valga vallavanem Ester Karuse möönis, et on olukorrast teadlik, kuid ei soovinud teisipäeval olukorda täpsemalt arutada. Põhjus selles, et informatsioon on põhjalikuma kommentaari jaoks veel liiga värske. Tema sõnul on igati positiivne uudis, et Valga asevallavanem valiti sotsiaaldemokraatide piirkonna esimeheks. «Oleme sellest teadlikud ja vallavalitsus koguneb sel nädalal ning arutab asju täpsemalt,» sõnas Karuse. Peale seda jagab vald põhjalikumat informatsiooni ka meediale. Uue võimaliku asevallavanema kandidaadi leiab vallavalitsus ja saadab selle kinnitamisele vallavolikogusse. Rohkem informatsiooni antud teema kohta võib vallavanema sõnul oodata selle nädala reedel.