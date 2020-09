Maanteemuuseumi külastajate arv tegi kõikide aegade rekordi

Juunist augusti lõpuni külastas muuseumit ligi 32 000 inimest, mis on 20 aasta suurim hulk.

Muuseumijuht Kadri Valner pidas ilusa külastajatenumbri peamisteks põhjusteks uuenenud keskkonda ja sellele suvele eripärast siseturismi kasvu.

Kui mai keskel tuli luba avada eritingimustel kultuuriasutused, oli muuseum selleks valmis.

«Meil on ligi 11 hektaril 10 hoonet, mis tähendab, et inimesed said juba mai keskpaigas nautida nii välialadel asuvat teemasinate väljapanekut kui kõndida mööda ajaloolist teeruumi. Ning järk-järgult avati ka hooned,» rääkis Valner.

Hooaja alguses koolitati lisaks 20 klienditeenindajat ja seati üles 11 desojaama, mis kasutusel siiani. Külastajatele pakutakse nii maske kui kindaid, desinfitseeritakse pidevalt ekspositsiooni pindu ning jälgitakse ruumide osalist täitumust.

12. septembril tähistatakse muuseumis traditsioonilise vanasõidukite paraadiga vanavanemate päeva.