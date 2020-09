Võruga on seotud juba kaks koroonakollet

Luha sõnul on Võrus tekkinud kaks kollet. Üks on seotud sünnipäevapeoga. Eilehommikuse seisuga oli selle koldega seotud 12 nakatunut, aga nad kõik ei ela Võrumaal. «Tegemist on keskealiste inimestega,» täpsustas Luht.

«Esmaspäeval lisandus Võrus neli inimest, kes on seotud reisiga Itaaliasse ja Austriasse,» lausus Luht. «Tegemist on kümneliikmelise reisiseltskonnaga – nii on Võrus tekkinud ühine kolle Pärnuga. Otsime nende inimeste lähikontaktseid.» Reisiseltskonnast on Pärnumaal 5 positiivset, Võrumaal neli. Kümnes inimene põdes haiguse kevadel läbi ja on nüüd koroonanegatiivne.