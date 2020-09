Vastne lasteaia direktor murdis mugavustsoonist välja

Üks peamisi põhjusi, miks Siret Rätsep ja ta kaasa soovisid just Põlvamaale kolida, oligi see, et ka nende lapsed saaksid maal kasvada.

Uuest töökohast on vastsel juhil jäänud igati meeldiv mulje. «Lastel on siin väga head tingimused. Meil on olnud juba mitu koosolekut, kus osalenud enamik töötajatest. Kõik korraga koos paraku olla ei saa, sest keegi peab laste juures ka olema. Olen kuulanud töötajate muresid ja rõõme. Suureks abiks on olnud õppejuht Jana Mets ja majandusjuhataja Riina Saar, kes on andnud ülevaate põhiasjadest. Õnneks olen lahtise peaga, mistõttu usun, et saan hakkama. Haaran kõike, mida saab haarata. Ka vallavalitsus on olnud äärmiselt toetav, isegi ületanud mu ootusi.»

Muutustest on veel vara rääkida

Võimalikest muutustest asutuses on direktori sõnutsi veel vara rääkida. «Enne pean aru saama, kuidas see maja toimib ja kas on üldse muutusi vaja. Eelmisel nädalal käisin Põlva Lepatriinu lasteaias ning samalaadseid kohtumisi seisab mujalgi ees, et luua oma võrgustik.»

Oma uues töökohas on Rätsep seadnud eesmärgiks luua toetav ja koostööle orienteeritud kokkuhoidev kollektiiv – koht, kuhu lapsed hommikuti tulevad turvatunde ja rõõmuga ning lastevanemad lahkuvad naeratades ja rahulolevatena.

«Charlie Chaplin on öelnud: «See, kes pole kunagi laps olnud, ei saa iialgi täiskasvanuks.» Nendes sõnades on väga sügav sisu ning annan oma panuse selleks, et tulevased täiskasvanud saaksid täna olla lapsed,» märkis ta.

Üks peamisi põhjusi, miks Siret ja ta kaasa soovisid just Põlvamaale kolida, oligi see, et ka nende lapsed saaksid maal kasvada. «Lapsepõlv linnas suurte majade vahel ei ole see, mis keset loodust. Vajalik on muretu, toetav ja turvaline keskkond, kus ta saab olla laps. Et saaks mängida, kasvada, areneda, õppida,» sõnas naine.

Rätsepa elukaaslane parandab endiselt autosid. «Neid tuuakse isegi Tallinnast, sest abikaasa on hea tegija. Lõuna-Eesti rallile me seekord ei jõudnudki. Käisime hoopis Võhandu maratoni vaatamas ning järgmisel aastal plaanime sellest ka ise osa võtta.»

Pingeid maandab ja tervist kosutab naine jooksmas käies, mida on teinud pea terve elu. 2004. aastast sõidab talvel võimaluse korral ka lumelauaga. «Nüüd on hea sedagi ala harrastada, sest Kuutsemäe on võrreldes Tallinnaga lausa külje all. Olen üldse liikuva eluviisiga ning mulle meeldib looduses viibida,» sõnas Rätsep.

Käinud ka kuulsas kelladekoolis

Kooliajal käis Siret ka Arsise kelladekoolis, samuti mängib klaverit. «Uues kodus klaverit veel ei ole, aga võib-olla on ühel päeval ka see,» lootis ta.

Kuigi kaheksa aastat elust on antud Kristiine noortekeskusele, siis Räpina noortekasse pole vastne lasteaiajuht veel jõudnud. «Aga sealgi tahan lähiajal ära käia.»

Rätsep tunnistas, et Tallinnas elavad tuttavad ja sõbrad ei suutnud kuidagi nende otsust mõista. «Imestasid, kuidas me küll otsustasime minna nii kaugele, kus ei ole isegi tuttavaid ees. Aga mõnikord lihtsalt tuleb oma sisetunnet usaldada. Praegu oleme väga õnnelikud oma valikute üle. Ei kujutagi ennast kusagil mujal ette. Aga eks igaühel on oma teekond käia,» lõpetas Põlvamaale kolinud lasteaiajuht filosoofiliselt.