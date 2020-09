Tema esimene isikunäitus on Aparaaditehase hubases Sofa Office’i ühiskontoris. Pooleks aastaks avatud näitusel on maalid, mis valminud tänavu ja mullu, mil algas ka tema kunstnikutee.

Tulge ja vaadake, mida Mia oma esimesed kaks kunstnikuaastat on teinud ning puhastage kunstiga oma hinged argitolmust – just sääraselt kutsuti hiljuti näituse avamisele. Vaatamiseks ja ka ostmiseks on väljas 13 maali.