Kinnitati koolivaheajad järgmisteks õppeaastateks

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas järgmise kolme õppeaasta koolivaheajad. See võimaldab koolidel varakult kavandada õppetegevust, lapsevanematel ajastada puhkusi ning üleriigiliste ürituste korraldajatel arvesse võtta koolivaheaegu. Koolivaheajad kinnitati kolmeks aastaks teistkordselt. Jätkub viie vaheaja süsteem, mis annab võimaluse jaotada õpilaste koormust ühtlasemalt 7-nädalasteks õppetsükliteks. Ministeeriumi hinnangul on lapsevanemad ja koolid viie vaheaja süsteemi hästi vastu võetud ning tagasiside on olnud positiivne.