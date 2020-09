Kohus kuulutas välja endise Taisto Transpordi pankroti

Tartu maakohus kuulutas teisipäeval välja AS-i VBV Trans ehk endise ASi Taisto Transport pankroti.

Maakohus võttis VBV Transi avalduse pankroti väljakuulutamiseks menetlusse 13. augustil tehtud määrusega.

Pankrotiavalduses tõi transpordiettevõte välja, et on püsivalt maksejõuetu, võlausaldajate ees on kohustusi kokku vähemalt ligi 1,4 miljoni euro ulatuses ja vara on 329 300 euro ulatuses.

Kohtule esitatud ajutise halduri aruande järgi on võlgnikul enam kui poole miljoni euro väärtuses vara, kohustusi aga rohkem kui 960 000 euro väärtuses. Kohus leidis, et võlgniku vara ei kata tema kohustusi.

Tutvunud avalduse ja selle lisadega, uurinud ajutise halduri aruannet, võlgniku seadusliku esindaja ja ajutise halduri sõnavõttu kohtuistungil, asus kohus seisukohale, et avaldus AS-i VBV Trans pankroti väljakuulutamiseks on põhjendatud, vahendab BNS.

«Kohus nõustub ajutise halduri seisukohaga, et arvestades jätkuvat epidemioloogilist situatsiooni, ei pruugi võlgnikul olla võimalik reisijate linnadevahelise liiniveoga teenida lähemas ettenähtavas tulevikus tulu, mis võimaldaks tekkinud kohustused kogu ulatuses täita. Võlgniku maksejõuetus ei ole ajutine või tulevikus tekkiv seisund, vaid võlgnik on juba püsivalt maksejõuetu,» seisab kohtumääruses.

Maksejõuetuse tekkimise põhjustena tõi ajutine haldur kohtule esitatud aruandes välja peamiselt kolm põhjust. Esiteks, 2017. aastast teenitud kahjum sai alguse 2015. aastal jõustunud seadusemuudatustest, mille järgi oli konkureerivatel teenusepakkujatel lubatud saata busse liinile samasse sihtkohta samal kellaajal. Sellises olukorras ei suutnud võlgnik konkureerida suuremate pakkujatega.

Teise põhjusena nimetas haldur tasuta transpordi algatamine maapiirkondades 2018. aastal: tasuliste vedude korraldajana ei leidnud võlgnik enam endises mahus reisijaid. Püsiv maksejõuetus saabus aga kolmanda põhjuse, 2020. aastal koroonapandeemia mõjude tõttu.

Lisaks määras kohus pankrotihalduri ning kuulutas välja võlausaldajate esimese üldkoosoleku aja, see on 5. oktoober.

Kohtumäärus ei ole jõustunud, määruskaebus on võimalik esitada 15 päeva jooksul.

Taisto reisibussid on Eesti ja Euroopa teedel sõitnud 1993. aastast. 2001. aastal asutati Taisto Liinid AS ning saadi Eesti-siseste kaugbussiliinide esimesed liiniload. Taisto nime all on liinivedusid teostanud erinevad ettevõtted: Taisto Liinid AS, Taisto Transport AS ja Taisto Express OÜ.

VBV Trans ASi juhatuse liige Taisto-Taimo Kängsepp on ka ASi Taisto, Taisto Express OÜ ja OÜ Taisto Liinid juhatuse liige.

Kängsepa bussifirmadest on suurim OÜ Taisto Liinid, mille eelmise aasta käive oli ligi 2,2 miljonit eurot ja selle aasta esimesel poolel ligikaudu 580 000. Ettevõttes on samas tööl vaid üks inimene.

AS Taisto näitas mullu enam kui 827 000-eurost käivet ja selle aasta esimesel poolaastal oli käive 431 000 eurot. Ettevõttes saab tööd 15 inimest.

OÜ Taisto Express käive on tagasihoidlikum, mullu ligikaudu 242 000 ja tänavu esimeses kvartalis ligi 60 000 eurot.