Alkovaba septembri mõjud ulatuvad kaugemale

Tervise Arengu Instituut (TAI) algatas taas aktsiooni „Septembris ei joo“, millega kutsume inimesi alkoholist puhkama. Alkoholivaba septembriga liituma on oodatud kõik, olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab. Alkohol on aine, millel on omadus oma rolli inimese elus märkamatult suurendada ja seetõttu on tähtis aeg ajalt oma käitumismudeleid ja mõttemustreid kõrvalt vaadata.

Alkohol koormab nii füüsilist kui vaimset tervist ja isegi ainult üks alkoholivaba kuu aitab märkimisväärselt parandada enesetunnet ja elukvaliteeti. Uni muutub sügavamaks, keskendumisvõime paraneb, kehakaal alaneb, rahaline sääst on märgatav, suhted paranevad ja vabaneb aega muudeks tegvusteks. Samuti paranevad iga alkoholivaba nädalaga kolesterooli, veresuhkru, maksa- ja neerude funktsiooni näitajad ning langeb vererõhk.

Alkoholivaba kuu kampaaniad on tuntud kogu maailmas ja need on sageli tekkinud rahva seas omaalgatuslikult. Mitmetes riikides toimuvad need erinevatel aegadel: Austraalias ja Inglismaal on „Dry January” (kuiv jaanuar), Ungaris aga hoopiski november jne.

Ka Eestis on septembrikuine alkoholivaba kuu saanud alguse kunagisest sõpruskonna algatusest, mis näitab, et need, kes joovad alkoholi, tunnetavad sageli ise vajadust oma käitumisharjumusi korrigeerida või muuta.

Mõjud on pikemaajalised

Suurbritannias 2019. aastal tehtud „Dry January” kampaania mõju uuring lükkab ümber skeptikute arvamuse, et alkoholist loobumine vaid üheks kuuks ei mõjuta midagi.

Sussexi Ülikoolis kontrollrühmaga tehtud uuringu tulemused näitasid, et ka pool aastat hiljem kasutasid aktsioonis osalenud inimesed nädalas keskmiselt üks päev vähem alkoholi ja ka kogused olid väiksemad, samal ajal kui kontrollrühmas olnud inimeste käitumises ei toimunud mingit muutust.

See näitab, et kuu aega puhkust alkoholist annab inimestele parema kontrolli oma alkoholitarvitamise üle pikemaks ajaks.

Sussexi Ülikooli uuring näitas, et kampaanias osalejatest kogesid 93% eduelamust ja 88% raha säästmist. 82% inimestest mõtleb rohkem oma joomisharjumustele, 71% leidsid, et nad ei vaja alkoholi, et olla rõõmsad, lõõgastuda ja sotsialiseeruda, 70% tunnetas paranenud tervist, 58% osalenust märkas kehakaalu langust.

Ka Eestis on „Septembris ei joo“ aktsioon iga aastaga populaarsust kogunud - mullu liitus alkoholivaba septembriga kampaania järeluuringu andmetel ligi 31 700 inimest. Sel aastal ootame veelgi aktiivsemat osavõttu.

Septembrikuine puhkuselend

Kampaaniaga liitunuid aitab igapäevaste nõuannetega puhkuselennu kapten, keda kehastab Endla teatri näitleja Sander Rebane. Alkoholivaba kuu eestkõnelejana jagab Rebane osalejatele puhkusenippe ja pakub võimalusi põnevateks vahemaandumisteks kogu kuu vältaval puhkuselennul. Alkoholist puhkamiseks ei ole vaja ennast registreerida.

Piisab, kui on soov järele proovida, kuidas alkoholivaba kuu enesetunnet ja igapäevast elurütmi mõjutab.

Nõuannete jälgimiseks ja motivatsiooni hoidmiseks tasub terve septembrikuu vältel silma peal hoida veebilehel septembriseijoo.alkoinfo.ee ja Facebooki lehel „Septembris ei joo“.