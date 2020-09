Ministeerium võtab ühendust kõigi üldhariduskoolidega üle Eesti

Haridus- ja Teadusministeerium võtab alates homsest ühekaupa ühendust kõigi üldhariduskoolidega, et küsida, kuidas igas Eestimaa nurgas on haridusasutustel kooliaasta algus sujunud, milliseid abinõusid on kasutusele võetud, kas ja milliseid muresid on tekkinud ning vajadusel teeb kõik endast oleneva lahenduste leidmiseks.