Abivajajaid hakkab teenindama viis erilist masinat

Keskuse projektijuhi Arne Tilga ütlusel hakkab erivajadusega inimesi sõidutama ABuss OÜ viie selleks kohandatud Volkswageniga. Sõidukis on seitse kohta, lisaks ruum kaldtee ja ratastooli jaoks. Üks auto on kohandatud lamavate inimeste veoks. Autojuht võtab inimese peale kodu ukselt ning viib vajadusel ka arsti ukse taha, kui patsiendil saatjat ei ole.

«Kui erivajadusega inimesel ei ole võimalik kasutada ühissõidukit, tuleks esmalt pöörduda omavalitsuse poole, kes tunnistab ta teenuse saajaks. Kas otsus on ühekordne või laiendatakse seda mingile perioodile, otsustab samuti omavalitsus. Sõidusoovist tuleb meile teada anda vähemalt 48 tundi ette,» märkis Tilk.

Eesmärk on liita klientide sõite, et tekiks nii-öelda mastaabiefekt. «Näiteks kui üks inimene elab Missos ja teine Räpinas, sõidab auto Tartusse Räpina kaudu. Arvan, et üle kolme patsiendi ühte autosse ei paigutata, kuigi mahuks rohkem. Oleme omavalitsustega kokku leppinud, et keegi ei peaks kusagil ootama rohkem kui tund. Samas ootamatuste eest ei ole me kaitstud,» lisas projektijuht.

Põhikulu katab Euroopa Liit

Veo maksumusest tasub Euroopa Liidu sotsiaalfond 85 protsenti ja omavalitsus 15 protsenti. Sõitja kanda jääb üksnes ühekordne sisenemistasu: Põlva- või Võrumaa siseselt kolm eurot, teeninduspiirkonnast välja sõites kaheksa eurot ning näiteks Tallinnasse või Haapsallu sõites 20 eurot. Saatja võib kaasa sõita tasuta. Tagasiteel rahakotti kergendada ei tule. Esialgu tuleb maksta sularahas, kuid edaspidi on plaanis hakata kasutama ühiskaarti, kuhu saab raha peale laadida.

Kokku lepitud sõit tuleb vajadusel tühistada vähemalt kümme tundi enne selle toimumisaega. Kui nii ei toimita, tuleb sisseastumistasu ikkagi maksta ning rahakulutusest ei pääse ka vallavalitsus.

Teenust saab kasutada ööpäev läbi, aga valdavalt osutatakse seda siiski päevasel ajal, mil on ka arstide vastuvõtuajad.

Kui inimene pole teenusesaajana omavalitsuses kirjas, ei saa ta sõitu isegi omal kulul tellida. «Tulevikus peaks see aga kindlasti võimalik olema, sest see olekski ju nõudetransport kui sotsiaaltranspordi edasiarendus. Aga antud juhul on meile antud ette reeglid Euroopa Liidu raha kasutamise kohta,» selgitas Tilk.

Juhte koolitas Sven Reemet. FOTO: Mati Määrits

Täit kindlust pole

Tema sõnutsi on omavalitsused tõdenud, et olukord on omajagu keeruline, sest pilootprojekt kestab vaid kaks aastat. «Sotsiaalnõunikud on rõhutanud sedagi, et tekkinud oli juba teatud rutiin. Teenuse ühtlustamise jutu peale nad naeravad ja ütlevad, et sotsiaaltöös on iga juhtum eriline,» vahendas eestvedaja.