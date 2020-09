Ränkel loodab rahamured lahendada

Võru laskesuusataja Raido Ränkelpalus hiljuti ühisrahastus­platvormil stardipaik.ee abi, et hankida algavaks hooajaks valmistumiseks 10 000 lisapadrunit. Soovitud 1500 eurot tuli kokku vähem kui päevaga. Seejärel jätkas mees kampaaniat, et saada kokku ka uueks hooajaks minimaalne eelarve 15 000 eurot, millest oli puudu 3000 eurot.

Kolmapäeval tõdes Ränkel, et lõplikku soovitud summat platvormi abiga kokku saada ei õnnestunud, kuid suureks mureks põhjust pole. «Eelarve suhtes on mõne toetajaga suusõnalised kokkulepped. Kui need lähiajal realiseeruvad, võib hooajale vastu minna lisastressita.»