Rahvalõõts kolis internetti

Kanali sisu ja eesmärk on ambitsioonikas: maailmas ainulaadse, ülemaailmse Eesti lõõtspillimängijate muusikalise entsüklopeedia loomine ning selle aastatepikkune täiendamine.

Septembrist alates on laupäevaõhtuti kell pool kaheksa õhtul kanalis Rahvalõõts Pluss eetris ka pooletunnised originaallood. Kui eelmisel nädalal tutvustati eakaid Eesti lõõtspillimängijaid, siis sel nädalal tänaseid mängijaid. Teiste hulgas on sel nädalal esinemas ka Ants Järv Põlvamaalt, järgmisel nädalal aga põlvalane Hillar Surva. Sellises taktis on plaanis jätkata 2021. aasta jaanipäevani.