Mis on kõige olulisem soovitus viiruste leviku piiramiseks?

Kui inimene tunneb ennast haigena, peaks ta kohe pastaka nurka viskama või lõpetama ükskõik millise muu käsil oleva tegevuse ning kodust mitte välja tulema. Inimesed peaksid harjuma, et praegu ei tohi olla palju kontakte. Üritustel käimised, sünnipäevapeod ja noorte kodused kogunemised võiks vahele jätta. Tuleks tõsiselt mõelda, kas need on ikka nii olulised.