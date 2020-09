SIRLI SONNE, raamatupidaja

«Oleme sel päeval oma vanaisadele ja vanaemadele väiksed kingitused ikka viinud. Tore tähtpäev ju, mida tähistada. Meil on selles mõttes hästi, et kõik neli vanavanemat elavad lähedal – ühed Mikitamäe lähedal ja teised Niitsikul - ning vähemalt kord nädalas käime seal ka niisama.

ARTUR STEFANJUK, räpina ühisgümnaasiumi õpilane

ELVE JÕKS, pensionär

«Mul on tütar, kes elab minuga koos ja temal on tütar ja poeg. Tütrepoeg elab Tallinnas ja tema saadab sel päeval tavaliselt meilile tervituse. Kui ta veel pereinimene polnud, siis kuus korra käis ikka siin minu juures külas ka.

TIINA SAKSING, kodune

«Kuna kaks last ei ela enam siin kandis – üks on Kadrinas ja teine Tallinnas, siis nemad tavaliselt helistavad selle tähtpäeva puhul. Helistavad ka suuremad lapselapsed, kellest üks on seitsme- ja teine viieaastane.