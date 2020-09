Kuus elamata jäänud noort elu

Mustade mõtete küüsi jäänud inimese ärakuulamine võib olla selleks päikesekiireks, mis inimese taas elu poole paneb vaatama, leiab suitsiidiennetaja Anna-Kaisa Oidermaa. FOTO: Tairo Lutter

Mõjutatud on sajad

Olukord, kus võrdlemisi väikeses kogukonnas on lühikese ajaga mitu noort inimest sooritanud suitsiidi, tähendab Oidermaa sõnul, et väga paljud inimesed on sellest kas otsesemalt või kaudsemalt mõjutatud ja vajavad praegu tuge.

«Sellise surma puhul on mõjutatud inimesi keskmiselt 135,» selgitas ta. «See puudutab kõiki, kes inimest tundsid: peret, tuttavaid, noorte puhul koolikaaslasi, õpetajaid. See on suur seltskond, kes vajab praegu tähelepanu ja tuge.»

Kõige halvem, mis pärast sellist tragöödiat võiks juhtuda, on see, et lahkunu pereliikmed ja teised lähedased hakkavad juhtunus ennast süüdistama. Seda pinget ei pruugi kõik välja kannatada. «Ekstra tähelepanu tuleks pöörata neile, kellel on varem olnud keerulisi aegu, sest neid mõjutavad sellised juhtumid kõige rohkem. Neile on ka kõige rohkem tähelepanu ja abi vaja,» kinnitas Oidermaa.

Kevadise isolatsiooni tõttu aset leidnud elumuudatused, mis tõid kaasa ärevuse ja hirmu kasvu, mõjutavad inimest, kaasa arvatud lapsi, Oidermaa sõnul veel praegugi.

Jälgida tuleks lihtsaid asju. «Kas uni on hea, kas ma söön regulaarselt, kas mul on tahtmist midagi teha, kas on häirivaid, enesetunnet mõjutavaid emotsioone, nagu süütunne, häbi, ärevus, kurbus, viha,» rääkis Oidermaa. «Kui mitme nädalaga nendest raskustest üle ei saa, võiks alustada perearstist, et midagi ette võtta, mitte jääda ootama ja kannatama.»

«Mis aga kõige olulisem,» jätkas Oidermaa, «inimesed peaksid oma lähedaste jaoks olemas olema ja küsima otse nende enesetunde kohta. Ja kui vaja, siis ka surmamõtete kohta. Kuulaksid ära, pööraksid tähelepanu kas või 15 minutit ja koos uuriksid, mida ette võtta. Selleks on vaja üle saada hirmust, et kuidas ma hakkan teist pinnima, niigi tal keerulised ajad.»

Tähelepanu päästab elusid

Omadega kimpu jäänud inimesele tähelepanu osutamine võib sõna otseses mõttes päästa tema elu. «Selliste inimeste lugusid on palju, kes on tõsiselt suitsiidi kaalunud, aga tuleb kõne sõbralt, keegi teeb lahkelt juttu ja see plaan on edasi lükatud või ümber mõeldud. Teinekord võib see olla väike asi, mis paneb inimese elu poole vaatama,» ütles Oidermaa.

Suitsiid on meie kristlikus kultuuris taunitud tegu ning sellest rääkimine Oidermaa sõnul eestlastel endiselt raske. «Tihtipeale on nii, et kui kogukonnas on suitsiid olnud, siis mõeldakse, et ärme nendest teemadest üldse räägi ja läheme eluga edasi,» selgitas ta. «Tegelikult on sellest vaja rääkida. Depressiooni, mis tihtipeale viib suitsiidini, saab ravida, saab üksteist toetada.»