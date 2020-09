Tamula jooksul võidutsesid Olavi Allase ja Helen Bell

Kui tavaliselt on Tamula järve jooks Võrumaa pikamaajooksusarjas üks esimestest, siis tänavu peeti see kaheksanda etapina. Tugevate tuuleiilide tõttu lainetas Tamula järv nagu meri, kuid see kord oli kavas kuivem rada ning ei pidanud muidu distantsi keskele jäävat mudamülka osa läbima.